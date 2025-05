Pepe Ochoa destrozó a Laurita Fernández y reveló sus secretos más íntimos

"Laurita no es la mejor novia del mundo, yo lo que voy a decir es que la información la tengo, la tengo chequeada, el cuento es así como lo conté ayer. Entiendo que quieran salir a desmentir, no es la primera vez en la vida que pasa eso en el universo de Laurita Fernández", disparó sin filtro en Bondi Live.

Agregó que “Laurita sabe que no soy un tipo que invento o miento” y que puede ventilar muchas verdades, fue entonces que comenzó: “Vos eras la persona que me llamaba para meterte en el teléfono de Fede Bal, mandarme los chats y que yo los filtre en la prensa, porque querías ser la persona más buscada del Bailando”.

“Lo lograste y lo logramos, así que a mí no me corras porque yo sé bien todas las cosas que hiciste para tejer. Andabas con Fede Bal y te seguías garchando a Fede Hoppe. Le mentías a todo el mundo y ahora salís a decir que soy mentiroso y que invento. Yo no invento”, sumó en su programa El ejército de LAM.

Y concluyó: “Ella siempre supo cómo coquetear con la prensa utilizando muchas cosas para estar en el foco del conflicto, quedando como la víctima. Me arrepiento de haberla ayudado”.