La intimidad del cumpleaños de Daniela de Gran Hermano, organizada por Julieta y Romina

Después, la pareja fue al cine a ver Rápidos y Furiosos 10, y al regresar, con complicidad de sus amigas del reality, la oriunda de Moreno llegó a su casa y se encontró con la presencia de los participantes de la casa más famosa del mundo junto a familiares.

“Feliz cumple, amiga mía. Te amo con todo mi corazón. Le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino”, escribió Uhrig en sus redes sociales. “Estamos acá esperando a Dani”, se escucha a la exdiputada en un video y la bailarina agregó: “¡Ya llega!”, al ver a 'Pestañela' llegar a la fiesta.

“Estoy muy feliz. Realmente no me esperaba todo esto. Estoy muy contenta con la sorpresa y con todos los que vinieron. Los amo mucho. Gracias por ser parte de mi vida”, escribió Daniela junto al video en el que sopló la velita de cumpleaños.

El tierno mensaje de Daniela Celis a Thiago Medina por su cumpleaños

Al final del día, y feliz por festejar un nuevo año acompañada de sus seres queridos, Pestañela publicó en sus historias una dedicatoria especial a Thiago, quien fue parte de la fiesta para el cumpleaños número 27.

“Gracias a vos, que apenas me levanto tenía un terrible desayuno súper romántico, me invitás almorzar y al cine, y cuando llegamos al departamento me encuentro con un cumple sorpresa. Estoy muy feliz de tenerte en mi vida”, escribió y agregó: “Sabia que no me equivocaba”.

Daniela y Thiago regresaron hace un par de semanas de sus minis vacaciones en Brasil donde fueron a festejar su tercer mese de noviazgo desde que salieron de la casa y, tal como están acostumbrados, replicaron todo en las redes disfrutando de los días y la compañía mutua.

“Te encontré sin buscarte y ahora que estamos juntos prometo cuidarte todos los días de mi vida!”, fue la tierna declaración de amor que le hizo el joven oriundo de González Catán.