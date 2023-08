La inesperada conexión entre Julieta Poggio y Cristina Kirchner

poggio

"La nena que nació el día que todos nos queríamos morir. Un día de diciembre de 2001 a las 18:15 en punto nació la nena. Fue un parto normal, de 3,5 kilos", relata la voz en off mientras muestra la imagen de el presidente De La Rúa yéndose en el helicóptero con otras de la fachada de Casa Rosada.

"No era buen momento para traer a un hijo al mundo, pero ya sabemos cómo somos los argentinos en los momentos bravos: la parimos", continúa la narración antes de contar los supuestos problemas que tuvo la pareja para registrar a la niña.

"Al principio le costaba comer, caminar y dormir de noche. Poco a poco los vecinos comenzaron a adoptarla como si fuera su propia hija. Y en algunas cacerolas abolladas la gente empezó a cocinarle. Y desde el campo llegó la leche para los cientos de biberones que la nena tomaba", sigue el relato con la aparición de algunas figuras como Estela de Carlotto, David Nalbandián y la Tigresa Acuña.

La campaña finaliza con el crecimiento de la chica de cinco años y la muestra empezando la escuela primeria. Allí se la puede ver a Poggio interpretando a la niña de guardapolvo blanco y mirando la bandera argentina. "¿Sabés lo que es tener una Argentina que crece todos los días un poquito? Sí sabés, porque la hacemos juntos. Cristina, Cobos y vos", reza el locutor al final del spot.

Julieta Poggio respondió a las críticas de Pepe Cibrián: "Opina desde el total desconocimiento"

La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, salió al cruce del director Pepe Cibrián quien realizó un duro posteo en su cuenta de Instagram donde criticó "las formas en las que ella se expresa siendo actriz".

En el programa Fuera de Joda, que conduce en el streaming de Telefe, Poggio debatió junto a sus compañeros las frases del creador de Drácula, el musical. “Tengo dos cosas para opinar, dos cosas que hoy hablé con José María Muscari que es un genio y me encanta como piensa”, comenzó su descargo mencionando al director de Coqueluche, obra que la joven protagonizará en la calle Corrientes.

“Si él se dirige a las nuevas generaciones y quiere dar un buen mensaje, haciendo un video manejando no es la manera, no transmite un buen mensaje de esa forma", remarcó.

"Además ¿por qué estaría mal contar sobre mi debut sexual? ¿Cuál es el prejuicio que todavía existe sobre las mujeres? ¿Qué tiene? Es una pregunta como cualquier otra que me hicieron", señaló Poggio sobre una nota que le realizó un portal y que Cibrián criticó en las redes.

En ese sentido, le bajó el nivel al cruce y señaló: “Todos tuvimos nuestro debut sexual, él también lo tuvo. Dice que yo no tengo la capacidad para decir ‘no, de eso no quiero hablar’, yo no tengo problema en contarlo, es solo eso”.

“Creo que sobre nosotros, hay un prejuicio muy fuerte por la mirada del reality, por Gran Hermano y está bien. Pueden opinar porque nosotros nos pusimos ahí, también está bueno derribar los prejuicios y dejarlos de lado”, agregó.

Por último, la bailarina le dejó una invitación al director y concluyó el enfrentamiento: “Lo invito a ver Coqueluche y que opine de mi a partir de ahí, ya que ahora lo hace desde el total desconocimiento”.