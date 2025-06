Mauro Icardi redobló la apuesta y volvió a provocar a Wanda Nara junto a la China Suárez

La serie de Georgina Rodríguez en Netflix no continuará: cuál es la razón

Después explicó porque tuvo que tapar las caras de las nenas: "Recuerden que la madre me hizo una denuncia para que no publique a mis hijas... pero ella sí publica diariamente".

Icardi en redes sociales Redes Sociales

"¿Le dolerá ver la realidad de la felicidad de las dos nenas, me pregunto yo?", ironizó el deportista. Al final, mostró una selfie con las hijas y la frase: "No se coman el verso. Es todo por obra y capricho de la madre que quiso cortar el vínculo, obligándolas a mentir, por enojo, etc".

Historia de Icardi para Suárez en IG.png

El mensaje de amor de Mauro para la China

Icardi no perdió la oportunidad para resaltar el amor hacia su nueva pareja: "Mientras hablan, vos amás. Mientras inventan, vos estás y mientras ellos se desgastan, nosotros seguimos sumando capítulos en esta historia tan hermosa que estamos viviendo. Te amo, @sangrejaponesa", escribió en una historia de Instagram para la China Suárez.