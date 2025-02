La encuesta que anticipa quién será eliminado de Gran Hermano este domingo

A través de una encuesta realizada por el usuario @fedeebongiorno, especialista en Gran Hermano, el público dejó en claro a quién prefiere fuera de la casa. Tras superar los 18 mil votos, la audiencia se decidió ampliamente por uno de los participantes para que sea eliminado y parece tener las horas contadas.

Con un 62,3% de los votos negativos, Giuliano Vaschetto aparece como el favorito para volver a ser eliminado del reality show de Telefe. Detrás de él quedaron ordenados de la siguiente manera: Brian Alberto con el 22,3%, Katia Fenocchio con el 11,5% y "Otro" (Santiago, Sandra, Ulises y Juan Pablo) con el 3,9%.

Encuesta de eliminación en GH X

De esta manera, todo parece indicar que Gran Hermano 2024-25 se quedará sin uno de sus participantes más repudiados desde el comienzo del reality. De esta manera, se terminaría definitivamente su ida y vuelta con Chiara Mancuso y podría reencontrarse con Jenifer Lauría, con quien comenzó un noviazgo dentro de la casa.

Alejandro Mancuso elogió el juego de su hija y apuntó contra Jenifer

El exfutbolista de la Selección argentina, Alejandro Mancuso, se mostró muy contento con la participación de su hija Chiara en Gran Hermano 2024, donde se convirtió en una de las jugadoras más importantes y se refirió a la expulsión de Jenifer, rival directa de su hija.

"Yo le decía a los muchachos: 'Tienen que entender que Jenifer volvió a entrar a la casa gracias a Chiara. Si Chiara no hubiese hecho la novela con Nano, tal vez Jenifer no ganaba lo que ganó afuera para volver a entrar'. Esta es la realidad", sostuvo el "Mancu" en diálogo con el programa de streaming All Access.

De esta manera, destacó el juego de Chiara, que quedó dentro de un triángulo amoroso junto a Jenifer y Nano, pero supo alejarse y convertir su estrategia para continuar en el reality.