Desesperada búsqueda de dos mujeres que están perdidas en El Bolsón: cerraron el acceso hacia Lago Escondido

El hecho fue reportado a las autoridades por el encargado de cuidar el cerro después de haberse percatado que las mujeres, Valeria y Aridna, no pasaron a retirar sus pertenencias y, además, no las vio descender del cerro.

Las autoridades aseguraron que las tareas de búsqueda comenzaron este sábado por la mañana para dar con el paradero de las turistas, oriundas del Alto Valle. Además, por razones de seguridad y prevención, fue cerrado temporalmente el acceso al Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido, por el Camping Río Azul, en El Bolsón.

En el operativo en conjunto participan Gendarmería Nacional, un grupo de rescate de la Brigada de Montaña, drones, canes para implementar un rastrillaje intensivo y, si las condiciones climáticas lo permiten, se sumará un helicóptero a media mañana de este domingo.

“Es una situación muy compleja. Las chicas, oriundas de Neuquén y de Cipolletti, dos ciudades de Alto Valle, Valeria y Aridna debían retirarse del refugio el viernes a las 15 horas, pero a las 13 decidieron ir a recorrer en cercanías al refugio de Cerro Lindo, esto está muy en el límite de Río Negro y Chubut, sobre la pre Cordillera, pero no regresaron”, relató el periodista en El Bolsón, Fabián Balazs en diálogo con Argentina en Vivo por C5N.

En ese punto remarcó que las jóvenes dejaron las mochilas y bolsos en la puerta del refugio: “Esto carga aún más la situación de emergencia porque tenían que bajar a las 15 y se estaba haciendo de noche y no volvía. No tienen comunicación, la grave es que no tienen abrigo, no tenían la carpa, pasaron dos noches en la montaña y ahora, en este momento, en el Cerro Lindo hay cuatro grados bajo cero”.

La zona donde se desarrolla el operativo es conocida por su sistema de refugios de montaña, senderos boscosos y caminos de acceso variable. “Ahora hay nieve en el Lindo. El cerro está a tan solo 7 kilómetros del límite de Chile. Estas jóvenes están perdidas en Los Andes”, agregó.

Búsqueda de dos mujeres en El Bolsón: dónde es el lugar donde desaparecieron

En medio de la búsqueda desesperada por las dos mujeres que se encuentran desaparecidas en El Bolsón desde el viernes 2 de mayo pasado el mediodía, el periodista Fabián Balazs aseguró que las mujeres podrían haberse perdido al perder la referencia del lugar para regresar.

“En ese refugio hay más personas, tanto el refugiero como su compañera. Si bien ahora estamos en temporada baja, pero en toda la zona de refugios reciben a lo largo de todo el año entre 160 a 180 mil turistas”, agregó el comunicador.

Refugio Cerro Lindo El Bolsón

En ese contexto, Balazs analizó que se presumía que las jóvenes iban a “dar una vuelta” y volvían, pero a lo mejor decidieron ir a algún mirador cercano para sacar una foto y se perdieron. “Capaz que quisieron ir a algún mirado a sacar esa foto espectacular para Instagram. Si perdés el pie en un lugar en una piedra que pensas que está mojada y tiene el hielo y te cae, tu compañera te quiere ayudar y pasa lo mismo”, detalló sobre la situación.

Por último, también hizo referencia que Aridana y Valeria podrían estar perdidas ya que este no sería el caso, es que, un turista japonés llegó a estar 22 días perdido en la zona, aunque aclaró que fue durante el verano.