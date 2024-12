La drástica sanción que anunció Gran Hermano para los participantes por el protocolo "anti-gritos"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/___AlexisR/status/1873543194799116591&partner=&hide_thread=false Sanciones por escuchar y transmitir gritos de afuera:

- 50% del presupuesto si ganan la prueba semanal. Si pierden, el 25%.

- Gimnasio clausurado por una semana. #GranHermano pic.twitter.com/d1wo445d7O — Gran Hermano (@___AlexisR) December 30, 2024

Las caras de los participantes iban cambiando de la preocupación a la sorpresa, mientras Gran Hermano continuaba su discurso: "Uno de los puntos esenciales de este protocolo, tal como les comenté en aquella oportunidad, tiene que ver con la prohibición de hablar o hacer cualquier referencia entre ustedes acerca del grito escuchado. No obstante este fin de semana comprobé en varias ocasiones que incumplieron esta orden. Por lo tanto, les notifico que habrá sanción".

"Primero, déjenme recordarles que mañana contarán con el 25% del presupuesto para la compra en el supermercado, debido al abandono grupal de la prueba del jueves pasado. Ahora, a raíz de esta nueva falta, quiero informarles que para la compra de la semana que viene contarán solo con el 50% del presupuesto en caso de que ganasen la prueba. Pero escuchen con mucha atención. Si llegaran a perderla, nuevamente contarán con un 25%. Esto, señores, no termina aquí. Les pido silencio y escuchen bien”, expresó, el presupuesto de la comida es una de las principales preocupaciones de los jugadores dentro de la casa.

Eso no es todo, sino que también sumó una sanción más: "A esta sanción que acabo de anunciarles, por desobedecer mi orden con respecto a los gritos, les voy a sumar otra. Durante toda una semana desde este mismo momento no podrán hacer uso del gimnasio. ¿Está claro? Y espero que de ahora en más no me hagan repetir disposiciones e indicaciones que habían sido formuladas con toda claridad anteriormente. Comprendan que hay un reglamento y protocolos que se deben respetar. Buenas noches", sentenció.