Chiara de Gran Hermano ya no puede ocultar sus celos por Giuliano: "Cuando entre otro..."

La participante Chiara Mancuso ya no puede ocultar su interés romántico por Giuliano Vaschetto y le reveló una sorpresiva estrategia para darle celos dentro de la casa de Gran Hermano 2024.

Mientras se encontraban juntos en el sillón, la participante enumeró todas las cosas que hizo él para darle celos e intentó no jugársela mucho por su vínculo con Jenifer. Al respecto, expresó: " Eso lo hago para vos . ¿Por eso soy careta? Estoy mirando todo yo. ¿Alguna vez te dije algo? No estoy celoso . ¿Te gustaría que esté celoso? ".

Tras escuchar todo esto, Chiara explotó y señaló: "Estás celoso. Y esperá que entre otro, literal, yo no te estoy jodiendo, voy a ir al lado de tu cama y me lo voy a garchar, y que vos escuches todo. Mirá que yo soy extremadamente buena, pero cuando tengo que ser mala, soy mala". Todo este escenario sorprendió a los televidentes, ya que Mancuso no pudo ocultar lo mucho que le gusta Giuliano.

Esta situación es muy particular, ya que Chiara era la participante más cercana a Jenifer hasta su eliminación y compartía un vínculo amistoso con Giuliano, pero ahora dejó en claro que siempre hubo algo más detrás de esta relación. Por todo esto, el propio Santiago del Moro los arrinconó durante la gala de eliminación doble y ambos buscaron restarle importancia al tema.

