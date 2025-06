La desgarradora confesión de Laurita Fernández por el momento que atraviesa: "Odio que no me responda el cuerpo"

Laurita Fernández no está atravesando su mejor momento , y tras pasar los peores días se animó a aparecer en las redes sociales para explicar el motivo por el cual debió ausentarse en las funciones de la obra que interpreta en calle Corrientes el último fin de semana. “Odio que no me responda el cuerpo” , reveló.

La actriz reveló que un virus le impidió formar parte de las funciones del último fin de semana lo que la obligó a tomarse un descanso. “Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy”, comenzó el texto acompañada de una foto suyo visiblemente angustiada.

“Me pone muy triste la situación, porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función. No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento”, siguió con los detalles de su presente y agregó: “Perdón y gracias por entender”.

Laurita Fernández Instagram

Al mismo tiempo, en su momento más vulnerable, lamentó el mal momento que está atravesando por su estado de salud: “Odio no estar óptima. Odio tener que parar. Odio la impotencia que me da. Odio que no me responda el cuerpo. Odio sentirme mal, pero a veces el virus te agarra igual”.

Por último, también le envió un cálido mensaje a su grupo de trabajo: “Gracias al equipo de La cena de los tontos, que me bancó”. En esa línea, dejó en claro que ya “me estoy ocupando para recuperarme”. “El jueves próximo estoy ahí con todo”, concluyó haciendo referencia a la próxima función en el Teatro Nacional en Avenida Corrientes al 900.

Laurita Fernández desmintió los rumores de infidelidad

Laurita Fernández decidió romper el silencio y hacer frente a los rumores de infidelidad con Emiliano Toper, uno de sus compañeros del programa de El Nueve: "Es alguien que labura con nosotros".

La conductora explicar su situación sentimental con el asistente del ciclo Bienvenidos a ganar: "Nada que ver. Es alguien que labura con nosotros, que trabaja con Pelu hace más de seis años, que es un pibe amoroso, es divino y lo nuestro es un vínculo re lindo, re sano", aclaró.

Apuntó a quienes aseguran que está acompañada: "Entiendo que muchos, quizás a la vieja usanza dicen cosas en potencial como ‘me contaron cosas’ o ‘estaría’ pero otros aseguran o afirman cosas que no puedo creer cómo inventan y con la impunidad o con la violencia que dicen las cosas".

Además, habló sobre el vínculo con su expareja y productor de TV, Claudio "Peluca" Brusca: “Hay cosas que, a veces, uno ni siquiera quiere salir a hablar, porque no las tenés internamente resueltas y estábamos viendo cual era la mejor manera de seguir adelante, para que sea lo mejor para los dos".