La desafortunada anécdota de Arnaldo André con Dorys del Valle que terminó con una fuerte respuesta de la actriz

El actor paraguayo relató un episodio cuando ambos compartían una obra hace 51 años e involucró a la actriz, a quien no le pareció gracioso. “Eso no es cierto”, aseguró la actriz.

“A veces jugaba con alguna compañera, y una, no voy a dar el nombre… Podría dar el nombre, lo voy a decir. Con Dorys del Valle estábamos trabajando juntos en Mar del Plata. Yo metía la pata. Y como se me permitía todo, dos o tres veces le tocaba la teta. Y un día me paró el carro de una manera, me dijo (rie) Me va a matar: ‘No toques la fruta si no la vas a comprar’. Creo que se va a reír después de esto, va a decir que no se acuerda, obviamente”.

Rápidamente Novaresio señaló que Dorys era vecina suya y señaló que ella no pronunció dicha frase, sino que le respondió: “Si no la va a llevar…”. Si bien el actor de 81 años a tono de broma pidió el teléfono para llamarla y hacerle “un coqueteo”, cuando el relato tomó notoriedad la respuesta de la actriz fue totalmente lo contrario.

La dura respuesta de Dorys del Valle tras la polémica anécdota que contó Arnaldo André

Arnaldo André quiso mostrarse divertido en viejas anécdotas que sucedían durante los momentos de ensayo, pero no fue la misma visión que vivió la actriz Dorys del Valle y salió a desmentir los supuestos dichos de su excompañero de elenco.

Arnaldo André Dorys del Valle Arnaldo André y Dorys del Valle durante la versión televisiva de "El hombre que yo inventé"

El periodista de espectáculos, Nacho Rodríguez, reveló que le escribió a la actriz por los trascendido y su respuesta fue tajante: “Eso no es cierto. Con el trabajo no jorobo. A mí me gusta el humor, pero yo soy seria con el laburo. Él me besaba en el cuello y le paré el carro”.

“Nunca me las tocó, si me las hubiese tocado le bajo los dientes de una trompada. Le hubiera ido muy mal”, agregó el periodista durante Argentina en vivo por C5N.