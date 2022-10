La comedia romántica de Netflix que no para de sumar vistas en Argentina

Hasta que la plata nos separe posee 85 capítulos de entre 44 y 55 minutos cada uno, en los que se combina la dosis perfecta de amor y comedia.

Su trama propone la historia de una mujer de la alta sociedad que sufre un choque de tránsito y resulta herida. Luego, si bien quiere vengarse del otro conductor que oficiaba como vendedor, termina entablando una relación amorosa.

“Cuando una ambiciosa mujer de la alta sociedad resulta herida en un choque automovilístico, su venganza en contra del otro conductor, un noble vendedor, termina dando paso al amor”, dice la sinopsis oficial de esta serie.

El reparto de la producción está compuesto por:

Official Trailer | Hasta que la Plata Nos Separe (Until Money Drives Us Apart) | Telemundo