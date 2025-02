La China Suárez reveló todas sus operaciones estéticas: "Necesito todo esto..."

A través de un vivo de TikTok, la China Suárez fue consultada por sus operaciones estéticas y buscó desmentir todos los rumores. " Nunca me puse bótox . Nunca, nunca, nunca . Es que soy actriz y necesito poder mover todo esto ", expresó mientras movía su cara con algunos gestos que quizá no podría realizar si estuviera operada.

De igual manera, no descartó hacerse alguna intervención en el futuro: "En unos años, quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada". Esto último se utiliza para quitar manchas de la piel, disimular las arrugas y líneas de expresión, o remover el vello de distintas partes del cuerpo.

China Suárez La China Suárez suele ser criticada por cualquier cosa en redes sociales. Instagram

Para finalizar, otra usuaria le preguntó específicamente por sus labios, ante lo que la China Suárez explicó: "No, no me puse nada. Tengo lo mismo desde chiquita". Tras este vivo de TikTok, las críticas no tardaron en llegarle a la actriz y sus odiadores diarios buscaron enfatizar en que esto es mentira, por lo que el Wanda Gate parece haber generado mucho repudio contra ella.

