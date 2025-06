Fuerte mensaje de Lautaro Martínez tras la eliminación de Inter: "El que no quiera quedarse debe irse"

El delantero argentino lanzó una fuerte advertencia a sus compañeros del equipo italiano luego de la derrota con Fluminense en el Mundial de Clubes. "Vi muchas cosas que no me gustaron", marcó.

En diálogo con la plataforma de streaming DAZN, Martínez señaló que los futbolistas de Inter deben desear permanecer en el equipo para continuar en el plantel: "Acá hay que querer quedarse. Porque acá estamos luchando por objetivos. El mensaje es claro. El que quiera quedarse con nosotros se queda y el que no, debe irse. No voy a dar nombres, pero en general... porque estamos acá para darlo todo pero vi muchas cosas que no me gustaron".