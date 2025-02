La Joaqui contó toda la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Hay cosas que están..."

"¿Te cagó un novio ella?", le preguntó sin vueltas Verónica Lozano y la oriunda de Mar del Plata no dudó en responder. "No, eso no paso. Yo con el pibe ni salí", aclaró, dando por terminando los rumores de romance en el pasado con el joven músico. "No salí con él, nos conocemos desde la época del quinto escalón", agregó.

Luego, continuó explicando cómo sigue su vínculo con la actual novia de Mauro Icardi: "Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo vas teniendo gustos distintos. A mí me gusta el RKT y a vos te gusta el pop, entonces vos a la tarde querés tomarte unos mates escuchando a Selena Gómez y yo quiero escuchar a Pablo Lescano con un tereré".

Por último, añadió que "no está todo mal" con la China y expresó: "No tuve ningún problema con ella, tenemos la mejor. La verdad no me la cruzo hace un montón porque yo estoy en otra".

Sin embargo, la explicación de La Joaqui cerró con algunos indicios de que no está todo tan bien con la China: "No hablo hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en persona o no charlarlas".