La impresionante transformación de J Balvin: dejó a todos con la boca abierta

El regreso de J Balvin a los escenarios no pasó desapercibido. Luego de publicar Rayo, su último trabajo discográfico, el reguetonero retomó su actividad musical con la gira internacional Back to the Rayo 2025. Su vuelta no solo fue celebrada por el público, sino que también generó asombro por el notable cambio físico que mostró en sus redes sociales.