Kristen Stewart explicó el motivo por el cual nunca estuvo en una película de Marvel.

Hoy, Kristen es símbolo de autenticidad, de riesgo artístico y de libertad creativa, además de ser una voz fuerte dentro del cine LGBTIQ+ y una figura con postura firme frente a las reglas del mainstream. Además, vuelve a ser tendencia por varias razones que reflejan su espíritu inquieto y su apuesta por el arte con identidad. Acaba de estrenar su primera cinta como directora, The Chronology of Water, una obra íntima basada en las memorias de la escritora Lidia Yuknavitch. Además, se la vincula con nuevos proyectos queer tanto en cine como en televisión, reafirmando su compromiso con historias diversas y auténticas.

kristen stewartjpg.jpg Kristen Stewart en el video de los Rolling Stones

Por qué Kristen Stewart nunca participó de una producción de Marvel

En más de una entrevista, Stewart fue clara: "No me interesa hacer algo que no me deje ser yo misma o que no tenga una mirada personal."

En otra ocasión, dijo que no le cierra la fórmula de los blockbusters, donde todo se ve "planchado, homogéneo y sin riesgo", aunque no criticó directamente a Marvel. También afirmó que sí participaría en una producción de superhéroes, pero sólo si tiene un director con una propuesta artística diferente y auténtica. Nada de seguir la fórmula.

En definitiva, Stewart no está en Marvel porque eligió otra cosa: un camino más libre, más arriesgado y con menos efectos especiales, pero con más impacto emocional. Es una artista que prioriza el contenido sobre la fama, y eso, en un mundo lleno de fórmulas repetidas, la vuelve única.