Kingto, la banda de cumbia más viral del momento: "Hay que perder la vergüenza"

"Arrancamos en la casa de uno de los chicos. Somos compañeros de colegio, nos conocemos desde jardín. Un día en 5° año del secundario nos juntamos en una casa para jugar a la play y agarramos los instrumentos que había, porque el papá de uno es músico. Había un bajo, un wiro y un piano, así que empezamos a jugar. Hicimos una base de cumbia y yo canté. Me daba vergüenza igual porque había gente que me decía que cantaba bien, pero pensaba que me jodían. En un momento entró el padre de Uri a la pieza y nos descubrió tocando y haciendo quilombo. Creíamos que nos iba a retar, pero le gustó la idea de formar una banda. No sabíamos tocar, fue todo de oído. No sabíamos nada de música, teníamos a Jaime que nos guiaba. De ahí, le empezamos a meter de a poco. Se venía la fiesta de fin de año del colegio y se nos ocurrió hacer una presentación, mostrar lo que fuimos aprendiendo. Ensayamos, metimos más canciones, buscamos el nombre...", comenta Dylan, el vocalista del grupo.