La estremecedora predicción que acertó Mhoni Vidente sobre la muerte del papa Francisco

Embed - Predicciones del Mes de Abril #ElAngelCaido #Lucifer #Vaticano

"El Vaticano sigue escondiendo muchas situaciones del papa Francisco", comenzó Mhoni Vidente su predicción, su manera tajante de ver la religión dejó bien en claro que durante el " mes de abril el papa entra en una crisis peor en cuestiones de salud".

Momentos después, Mhoni vidente sentenció que el fallecimiento del padre podría ser el 13 de abril o si no, después de Pascua, entre el 20 a 21 de abril. "No hay casualidades en el mundo espiritual", alertó. Además, contó que el jueves 17 de abril se abrieron las puertas del infierno, no solo eso, sino que esto ocurrió durante la alineación de cuatro planetas: Venus, Saturno, Neptuno y la Tierra.

Revelan detalles de cómo fueron las últimas horas del papa Francisco

Mientras el mundo sigue conmocionado por la muerte del papa Francisco, el Vaticano reveló detalles de cómo pasó sus últimas horas antes de fallecer al día siguiente del Domingo de Pascua.

Según informó Vatican News, "entre las últimas palabras del papa Francisco estaba su agradecimiento a quienes, durante este tiempo de enfermedad, pero mucho antes, habían velado incansablemente por él: Massimiliano Strappetti, el enfermero que – como él mismo dijo una vez – le salvó la vida al sugerirle la operación de colon y a quien el Pontífice nombró después su asistente sanitario personal en el 2022".

Además, puntualizaron que "Strappetti estuvo con el Papa no solo durante los 38 días de internación en el Hospital Gemelli, sino también el Domingo de Pascua, durante el «Urbi et Orbi»".

Francisco, visiblemente desmejorado de salud, hizo un último esfuerzo para dar una última y significativa sorpresa haciéndose presente en la Plaza de San Pedro. Además, dio una vuelta en el papamóvil, aunque no sin dudas y temor: "Crees que podré hacerlo?", le preguntó a Strappetti, quien le dio tranquilidad. Sin saberlo, sería el último paseo de su vida.

Luego, aseguran que terminó su paseo "cansado pero feliz", y que luego el Papa agradeció a su asistente personal de salud: "Gracias por traerme de vuelta a la Plaza", palabras que revelan la necesidad del Pontífice argentino de volver a estar al medio de la gente.