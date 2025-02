Kendrick Lamar tiene una nueva canción para Marvel: cómo es su intervención en Capitán América: un nuevo mundo

Kendrick Lamar regresa al Universo Cinematográfico de Marvel con un nuevo tema musical para Captain America: Brave New World . El anuncio lo hizo el actor Anthony Mackie , protagonista del filme, en una entrevista con Entertainment Tonight . “Kendrick hizo la canción principal de mi película ”, afirmó el intérprete de Sam Wilson , antes de bromear: “¡Espero que esto no sea una sorpresa!” , afirmó a Rolling Stone .

Según Rolling Stone, su regreso al universo de superhéroes refuerza su presencia en la industria cinematográfica y genera expectativa sobre el tono y la narrativa musical que aportará a la nueva película del Capitán América, tal y como señaló este medio de comunicación escrito.

Cómo es la nueva canción de Kendrick Lamar para el último estreno de Marvel: Capitán América, un nuevo mundo

La participación de Lamar en Captain America: Brave New World se produce seis años después de su incursión en el MCU con la banda sonora de Black Panther. En aquel proyecto, el rapero no solo contribuyó con temas originales, sino que también se encargó de la curaduría del álbum, reuniendo a artistas como SZA y The Weeknd.

Canciones como All the Stars y Pray for Me lograron gran reconocimiento y consolidaron la conexión entre el universo de Marvel y la escena musical contemporánea, según informó Rolling Stone.

Ahora, con esta nueva colaboración, Lamar expande su influencia en el cine de superhéroes. Si bien aún no se conocen detalles sobre la canción que acompañará a Brave New World, se espera que mantenga la profundidad lírica y la identidad sonora que lo caracterizan, de acuerdo con la revista.

La película, que ya está disponible en diferentes cines del país y se estrenará el 14 de febrero en Estados Unidos, según Rolling Stone introducirá una nueva etapa en la historia del Capitán América. Sam Wilson, interpretado por Mackie, asume oficialmente el manto que dejó Steve Rogers tras los eventos de Avengers: Endgame.

Asimismo, este medio detalló que el reparto cuenta con figuras de renombre como Harrison Ford, Giancarlo Esposito, Danny Ramirez, Carl Lumbly y Tim Blake Nelson, lo que refuerza el peso de la producción dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La inclusión de un tema de Kendrick Lamar en la banda sonora, según la revista, subraya la intención de Marvel de combinar acción y relevancia cultural en sus producciones. Tal y como indicó Mackie en la entrevista, la participación del rapero representa la belleza y maestría de su trabajo, lo que genera aún más expectativas sobre el resultado final.

IVJBRMJNQFHG7NQC52DFXV6NKE.jpg

Desde su incursión en Black Panther, Lamar demostró que su música puede trascender la industria discográfica para convertirse en un elemento narrativo en el cine. En el caso de Captain America: Brave New World, su contribución musical podría aportar matices a la historia de Sam Wilson, un personaje que evolucionó de manera significativa dentro del UCM.

La combinación entre el hip-hop y el universo de Marvel no es nueva, pero Rolling Stone afirma que la presencia de Lamar en estos proyectos refuerza la idea de que la música urbana es una herramienta poderosa para transmitir mensajes dentro del cine de entretenimiento.