Jujuy Jiménez criticó el operativo de seguridad de la caravana de la Selección: "No pueden hacer esto"

"Gente que se encarga del tránsito en Buenos Aires: no entiendo como no vallaron un caminito recorrido por acá así pasa la Selección y nosotros nos acomodamos donde podemos. ¿Alguien me explica? Porque no lo entiendo. No sabemos donde estamos yendo, caminamos por el amor a la Patria", expresó en un primer video. De esta manera, Jujuy Jiménez evidenció todo su enfado con el gobierno de Larreta.