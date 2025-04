Insólito: Gabriela ya sabe que Gran Hermano le quitará el liderazgo y la moto

Esto se reveló gracias a una conversación de la brasileña con Catalina Gorostidi, ya que la santafesina le sacó la información a la fuerza. " Quiero saber qué te dijo Gran Primo que estás triste . ¿Es algo de tu familia? ¿Es algo del juego? ¿Por qué no podes decirlo? No entiendo ", preguntó la ex-Gran Hermano 2023-24.

Ante esto, Gabriela no tuvo otra opción que responderle a los gritos: "¡No te puedo decir nada! ¡Basta! No puedo decirte porque no puedo, me van a sancionar sino. ¡Basta!". Tras esto, la producción terminó por cambiar la cámara, pero quedó en claro que la tristeza de Gianatassio está vinculada a su sanción.

Embed Cata le insiste a Gabriela para que le cuenta lo que le dijo "Gran Primo", ella le responde: "No te puedo decir nada, no puedo, me va a sancionar si te digo"#GranHermano pic.twitter.com/nnUfthe68c — TRONK (@TronkOficial) April 15, 2025

Ahora resta conocer si la definición por el liderazgo será entre Catalina, Lucía, Selva y Juan Pablo, es decir los finalistas originales, o si se reiniciará la prueba completa. Otra situación que podría darse es la de sancionar a Gabriela, ya que haber hecho trampa expone una falta de Gran Hermano, la cual fue expuesta por Tato.

Polémica acusación de acoso en Gran Hermano: "Te están haciendo un bullying terrible"

El participante Santiago "Tato" Algorta quedó apuntado por la casa de Gran Hermano 2024-25 luego de lo que fue la inesperada eliminación de la platense Martina Pereyra y diferentes hermanitas lo acosaron al punto de ser acusadas de ejercer bullying contra el uruguayo.