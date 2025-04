Una participante de Gran Hermano explotó contra la casa: "Ustedes no son rivales míos, no están a mi altura"

Ante esta pregunta de Devi, Cata sorprendió con su delirio de grandeza: "No somos todos rivales. Ustedes no llegan a ser rivales míos, no están a mi altura, discúlpame. A mi altura en esta casa no hay nadie, solo que yo los dejo caminar al lado mio, que es muy distinto". De igual manera, algunos segundos después ironizó con esto y buscó aclarar que se trataba de un chiste, aunque este tipo de comentarios son comunes en la santafesina.

Embed DEVI: "Somos todos rivales pero podemos convivir o no?"



CATA: "Ustedes no llegan a ser rivales míos, no están a mi altura, discúlpame. En esta casa no hay nadie a mi altura, solo que yo los dejo caminar al lado mio"#GranHermano pic.twitter.com/gmC0mP4mds — TRONK (@TronkOficial) April 14, 2025

Por eso, esta semana será clave para descubrir quiénes serán los participantes con más chances de ser eliminados de Gran Hermano 2024-25. En el último mano a mano, Catalina estuvo a menos de 2% de irse de la casa y estas actitudes no hacen más que restarle de cara a la recepción del público.

Martina de Gran Hermano se enterará de la muerte de su abuela: ¿Telefe se lo dirá en vivo?

La modelo y contadora platense Martina Pereyra fue eliminada de Gran Hermano 2024-25 y, ahora que volverá a la vida real, finalmente se enterará de la triste noticia vinculada a su abuela, quien falleció a mediados de febrero y su familia decidió que Telefe no le cuente lo ocurrido.