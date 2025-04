Duro momento en Gran Hermano: Martina se enteró de la muerte de su abuela y no irá al debate

Como era de esperarse, la modelo y contadora platense decidió no ir a la gala de Telefe luego de descubrir la verdad sobre su familiar.

Martina no pudo despedirse de su abuela, quien sí pudo conocer a Luca.

La modelo y contadora platense Martina Pereyra decidió no acudir al debate de Gran Hermano luego de haberse enterado de la muerte de su abuela , algo que expone a Telefe por no haberle revelado esta noticia en tiempo y forma, es decir hace casi dos meses.

Esta información llegó desde el influencer Locho Loccisano en el programa Menta Granizada de República Z, donde confesó: "Me acaban de confirmar, 99% que hoy Martina no va al debate. Se enteró lo de la abuela y está muy mal". Con estas palabras, terminó por dejar en claro que la platense reaccionó como era de esperarse, ya que era muy cercana y no tuvo la oportunidad de despedirse.