Inminente abandono en Gran Hermano: "No hay forma, no voy a resistir"

La protagonista de esta situación fue Eugenia Ruiz , quien fue perjudicada luego de que se rompiera el juego de "atados" durante la noche del reality show. " Yo me voy al pingo hoy . No me voy a bancar. Una semana sin puchos no voy a resistir , yo lo sé", comenzó por expresar la santiagueña en la habitación de las mujeres.

Luego, en el patio, le contó a Selva: "Yo me banco no tener puchos, pero porque por una hija de Shira yo me quede sin puchos por una semana cuando a mí me está costando un huevo el día a día, extrañar y sin puchos, yo me voy al pingo. No hay forma, me chupa un huevo. Me habrá ganado esta tucumana. Esta es mala mala". Con estas palabras, dejó en claro que es culpa de Petrona Jerez.

Embed "UNA SEMANA SIN PUCHOS NO VOY A RESITIR"



Eugenia amenaza a la producción con que "algo tiene que pasar" porque no se va a bancar una semana sin cigarrillos: "Me voy al pingo, no hay forma, no hay modo ni chance" pic.twitter.com/7hHY9RN671 — TRONK (@TronkOficial) June 2, 2025

Eugenia es una de las principales favoritas del público de Gran Hermano, por lo que se especula con que la final sea junto con Santiago "Tato" Algorta y Ulises Apóstolo. Por eso, si decide abandonar, la definición del programa terminará por abrirse de forma inesperada para los televidentes.

