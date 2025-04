Inminente abandono en Gran Hermano: "Me quiero ir, ya había hablado..."

Tras haber sido levantados por la mañana para practicar un baile, Katia Fenocchio no tardó en dejar en claro su enojo contra Telefe. " Ya no tengo bronca, tengo angustia . Es una forreada, yo me quiero ir, por ahí (giratoria) o por ahí (puerta principal) y ya está, no quiero ni jugar por la moto ", expresó La Tana en un primer lugar.

Y eso no fue lo único, sino que agregó: "No fui (al confesionario), pero voy a ir. Ya me debe estar escuchando. Ya había hablado hace un montón con el psicólogo. Antes descansábamos los findes, ahora ni eso. No aguanto acumular tanto, me pesa el cuerpo". De esta manera, la oriunda de La Matanza parece estar a punto de irse de Gran Hermano 2024-25.

Embed La tana quiere abandonar la casa de #GranHermano porque la levantaron temprano y le "pesa el cuerpo": "es una forreada, yo me quiero ir, no quiero ni jugar la moto". También, como en todas las pruebas grupales y/o semanales, se niega a participar por el cansancio que tiene. pic.twitter.com/L2faRybVy8 — TRONK (@TronkOficial) April 8, 2025

De igual manera, lo más probable es que se trate de una nueva amenaza vacía de La Tana, quien ya había dicho lo mismo en otra ocasión y no hizo nada. Por eso, el público ya no se toma en serio sus dichos y podrían aprovechar para votarla y eliminarla el próximo domingo, cuando regrese el voto negativo.

Ulises sufrió la peor traición en Gran Hermano y su juego podría romperse para siempre

El participante cordobés Ulises Apóstolo sufrió la peor traición dentro de Gran Hermano 2024-25 y su juego podría destruirse por completo de cara a las próximas semanas dentro del reality show.