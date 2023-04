Inesperado casting para Gran Hermano: la mamá de Tomás Holder quiere participar.

Tras la confirmación de Tomás Holder como primer participante del Bailando 2023 , la madre decidió tomar un camino similar al hijo. Pero no se trata de baile, sino que realizó el casting para ingresar a la casa de Gran Hermano , el ciclo que comenzará en diciembre, al parecer, sin la presencia de Santiago Del Moro .

Sucede que para anotarte al programa debés llenar un formulario y luego mandar un video hablando, se viralizaron muchos castings desde el comienzo, pero destacaron los familiares de los exparticipantes. Tal fue el caso de Camila, la hermana de Thiago que quiere entrar o Fabián, el sobrino de Romina.

En este caso se trata de Gisela Gordillo, mejor conocida como la mamá de Tomás. “Soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga. Tengo 3 hijos: uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquito de 9”, expresó en el video compartido en su propia cuenta de Tik Tok.

“Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático. Soy muy intensa, voy muy al frente, siempre quiero tener la razón, me encanta hacer un montón de cosas de la casa, pero no cocinar. Me encanta hablar de sexo, en mi consultorio contamos muchas anécdotas de sexo”, se describió y aseguró que es “la mami que esa casa necesita”.

El descargo de Santiago Del Moro en C5N tras rumores de conflicto con Telefe: "Es todo mentira"

El conductor del reality Gran Hermano, Santiago Del Moro, había estado envuelto en rumores de renuncia a Telefe de manera momentánea porque "no tenía ganas" de estar en televisión, esa información brindada por @showdelrating, fue desmentida por el mismo conductor en C5N. De esta manera, se confirma su presencia para la edición 2023.

"Es todo mentira", comentó en la publicación de Twitter y más tarde publicó una historia de Instagram que en la que aclara: "Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe. Ya estamos trabajando en la edición de GH. Se viene algo espectacular".