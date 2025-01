Gran Hermano le aplicó una sanción a una participante y puede cambiar el rumbo de la casa

La producción decidió no quedarse en silencio ante el error de una jugadora y comunicaron en la gala que el motivo es por “no acatar las reglas”.

La casa de Gran Hermano comenzó a tener sus primeros Congelados, que emocionaron a más de uno. Uno de los más emotivos fue el de Luciana, que tuvo el ingreso de su madre y la vio por primera vez en su nueva identidad. Pero no respetó las reglas y se movió tanto que fue sancionada.

La regla principal del Congelados es quedarse quieto, pero se permiten las lágrimas y la emoción. Diferente a otras ediciones en el mundo que no pueden ni mover los ojos. Pero la jugadora pasó los límites, algo que, a pesar de los motivos, no le gustó a la producción.

“Comprendo perfectamente que despierta emociones, diversos sentimientos, de todos modos, saben que el Congelados tiene reglas específicas, entiendo que a veces se hace imposible contener las lágrimas y es algo que permito y acepto”, indicó el dueño de la casa en un comunicado.

Y confirmó lo esperado: “Lamento haber comprobado que Luciana no acató estas reglas. Entiendo tu emoción, y me alegra que hayas podido vivir ese momento tan esperado y hermoso, pero me veo obligado a aplicarte una sanción”.

GH le explicó: “Luciana te informo que a partir de este momento estás nominada, no podrás ser salvada por el líder y ya formas parte de la placa de nominados”.

La casa de Gran Hermano 2024-25 recibió una inesperada modificación de cara a la próxima gala de nominación, ya que una de las participantes no podrá votar y esto podría complicar todo en el reality show.

Como después de cada eliminación, el participante que deja la casa visita la gala nocturna del día siguiente para debatir sobre su paso por Gran Hermano. Pero eso no es lo único, sino que también debe seleccionar a uno de los hermanitos para anularle sus votos en los miércoles de nominación.

En esta ocasión, Carlos Tocco eligió a Martina Pereyra y esto podría romper la presente edición del reality show, ya que la participante es finalista de la prueba de líder semanal. Así, se desconoce qué pasará si consigue hacerse con el triunfo, ya que hubo varias ocasiones en las que duplicaron los votos de los líderes y la platense fue anulada.

Una de las posibilidades es que, si Martina gana el liderazgo, Gran Hermano le devuelva la posibilidad de votar y se trate de un momento histórico en esta edición. De igual manera, resta esperar para conocer qué pasará y hay muchas chances de que ni siquiera gane el liderazgo, ya que hay otros 7 participantes en la final.