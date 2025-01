Luciana recibió el apoyo de toda la casa de Gran Hermano tras la visita de su madre: "Se encontró con..."

Ante esto, Sandra fue quien tomó la palabra para consolarla: "No, no. Es que no se encontró con otra persona, no te equivoques. Se encontró con la misma, con la misma Lu". Esto rápidamente se hizo viral en redes sociales y Priore se ganó el cariño de la gente, ya que Martínez es una de las más queridas del reality show.

Embed LUCIANA: "Para ustedes las madres capaz es dificil encontrate con otra persona"



Todo esto podría catapultar la imagen positiva de Sandra en Gran Hermano, ya que Luciana es una de las grandes candidatas a llegar a la final junto a Santiago y Ulises. Por eso, el cariño de la gente será clave para definir cómo será el juego en las próximas semanas del reality de Telefe.

Bomba en Gran Hermano: una participante confirmó que el jueves abandona la casa y censuraron la transmisión

La casa de Gran Hermano ya sufrió dos abandonos desde que comenzó el ciclo y se viene una tercera. Se trata de Petrona, quien confirmó ante las cámaras que se irá en las próximas horas, pero planteó que no le aprobaron su salida y censuraron la transmisión.