Quién es la participante de Gran Hermano que quería abandonar y ahora pide volver a entrar

Luego se hizo el reingreso de dos participantes en el repechaje y entraron Luca y Renato, quienes fueron los más votados. Pero en el lapso de la salida de los eliminados hasta hoy, sorpresivamente fue la propia Petrona la que pidió volver en una entrevista con Intrusos.

Petrona Redes sociales

Por el momento, no se piensa en un nuevo repechaje, ya que ahora ingresarán seis nuevos jugadores. Lo cual hace que, de no haber abandonos, no se necesita un eliminado en la casa. Pero como fue una de las jugadoras más llamativas, ¿volverá a ingresar?