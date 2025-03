Gran Hermano 2025: Lisandro Navarro y el Conejo Quiroga criticaron las reglas del reality

En el programa Intrusos en América, los exhermanitos acordaron que "fue una decisión de la familia" que ellos no comparten. "La decisión ahí es 100 por ciento de la familia, uno puede tomar los recaudos, dentro de las posibilidades de cada uno, de evaluar todos los escenarios posibles", aseguró Licha en el estudio.

Y agregó: "Por ejemplo, yo le dije a mi familia 'si llega a ver un congelados, bajo ningún punto de vista metan a mi perro'", remarcó el "susano". También se encargó de desmentir que la producción les pregunte qué quieren hacer en estos casos: " "A mí no me preguntaron y no conozco a nadie a quien se lo hayan hecho".

La familia de la participante decidió no comunicarle la triste noticia y la joven sigue pensando en su ser querido mientras está en la casa. Además, cada vez que puede, Martina aprovecha para saludarla en vivo.

El cordobés también dio su parecer: "Debe haber una decisión psicológica más que otra cosa y calculo que la familia debe estar aprobando esta decisión de la producción", sostuvo. En este caso, apuntó a los realizadores más que a los allegados de la chica.

El exnovio de Coty Romero dio un ejemplo de algo que le pasó cuando estuvo en GH y cómo lo resolvieron: "A mí me pasó que soñé como tres veces que mi viejo se moría y fui al confesionario y les dije 'quiero saber como está mi viejo o me voy'. Calculá lo que es comunicar algo así ".

Finalmente, al igual que Licha aseguró que hubiera preferido enterarse de una muerte ten cercana: "Ahora yo estando adentro de la casa y me pasa algo así, me muero. Hubiera preferido que me digan", concluyó.