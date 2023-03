Gran Hermano 2022: Julieta reveló que consumía algo que recibía en secreto todos los días

Al ingresar al reality, los jugadores no pueden enterarse de nada del afuera ni saber día ni horario. Es por eso que las autoridades tenían el control sobre un punto en particular de la vida a la modelo.

“¿Les cuento algo? Algo que me quiero morir. Me tomé cinco meses la pastilla anticonceptiva acá. Todas las noches, la producción me la mandaba por el box de intercambio porque no la quería cambiar”, contó la exparticipante y evidenció a la producción, ya que es una pastilla para tomar todos los días en un mismo horario.

Tras ese comentario, las redes sociales se alarmaron y aseguraron que se rompía el aislamiento. “Hoy quizás me encuentro con Luca y ayer me olvidé la pastilla. O sea, cuando la tengo que utilizar. Después de cinco meses, un día que la tenía que tomar y ayer me la olvidé”, agregó.

Gran Hermano: Julieta Poggio se enteró que su novio le fue infiel y le hizo un guiño a Marcos

La modelo Julieta Poggio salió tercera en la edición 2022 de Gran Hermano y, tras su salida, se llenó de información y uno de los datos clave se trata de la supuesta infidelidad de su novio. Ella leyó los chats y automáticamente salió a darle un guiño a Marcos de cara al futuro. ¿Qué pasará?

Gran Hermano Redes sociales

Los chats de Lucca Bardelli con mujeres que revelan la infidelidad llegaron a los ojos de la participante, leyó todo y habría optado por perdonarlo. Sin embargo, en el medio estalló del enojo y le puso me gusta a un comentario fulminante: “Le quedaste grande a Lucca, date cuenta”.