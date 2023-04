Gran Hermano 2022: estalló una inesperada interna con un fuerte pase de factura

A esa fiesta asistió el círculo íntimo de la joven, pero la familia también sumó a Thiago, Daniela y Romina. Esta situación mucho no le gustó a Alfa y lo dijo en público: Decile a Julita que el día de su cumpleaños, el único que le hizo un regalo fui yo. Le hice una caja con bombones caseros".

"A mí no me invitó a su fiesta de retorno, en la casa de su familia. Hizo una fiesta bárbara y no me invitó. Se olvidó de mí", contó Walter con voz de dolido, lo que sucedió es que, al ser sorpresa, no se encargó ella sino su familia.

Fue entonces que la conductora de A la Barbarossa decidió ponerle paños fríos a la situación: "Ya está, deja de pelear. No seas grandulón, estamos en Pascuas".

Julieta Poggio de Gran Hermano reveló que Rusherking la contactó: ¿ya olvidó a la China Suárez?

La actriz y exparticipante de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, reveló que el cantante Rusherking la siguió en Instagram luego de su separación de Eugenia "China" Suárez.

Durante su visita al programa radial Biri Biri de República Z, Julieta se encargó de contar la situación que la vincula a Rusherking y sorprendió a todos los presentes. "¿Saben quién me siguió? Rusher", expresó sin una introducción previa al tema.

Ante esta revelación, los integrantes del programa le remarcaron: "Se acaba de separar de la China". Ante esta frase, la actriz sonrió. "Sí, sí, justo, por eso les cuento", lanzó para generar incluso más asombro en todos los presentes y a los oyentes, quienes no tardaron en viralizarlo en redes sociales.