Gran Hermano 2022 en vivo: el emocionante reencuentro de Romina con sus hijas

Live Blog Post

Gran Hermano: Caramelo conoció a sus futuras pequeñas dueñas

Las tres nenas de Romina se pusieron super felices cuando Caramelo ingresó a la habitación especial a conocer a sus pequeñas nuevas dueñas. La exdiputada ya dijo desde el día 1 del ingreso de los dos perritos que se quería quedar con la de color marroncito, a quien cuida desde ese momento.

Romina Uhrig y sus hijas en Gran Hermano Captura Telefe

"No fue fácil la primer semana, sentía que me iba porque ya no aguantaba. Me agarraba las manos... si no estarían los psicólogos (en la casa) yo me iba", expresó la exdiputada y una de las cuatro finalistas de Gran Hermano.