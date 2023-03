Gran Hermano 2022: Camila quedó eliminada y ya se conocen los finalistas

Live Blog Post

Romina agradeció a su entorno en el confesionario de Gran Hermano

La exdiputada, en el confesionario, señaló: "Quiero agradecer a mis hijas por apoyarme, mi familia, a toda la gente que no me conoce. Si no fuera por ustedes no estaría acá. Un beso a toda la tribuna que debe estar alentando. No tengo palabras de agradecimiento".