Gran Hermano 2022: el video que enfureció a Julieta y Telefe intentó ocultar

Se trató de un video de Constanza revelando un comentario clave para la continuidad del programa. “Nunca jamás jugué con ustedes, dios”, dijo Coti enfurecida post pelea, pero no lo habían mostrado nunca. Ese comentario la dejaba en mala posición a quien luego fue eliminada.

“Ese último clip no lo había visto. Ese fue mi peor momento, pero por suerte, después de esa pelea, fue muy poquito lo que tuvimos que convivir así que pude mostrar mi otra fase que no es esa”, expresó "Disney" en completa sorpresa por lo que acababa de ver.

Gran Hermano 2022: Julieta reveló que consumía algo que recibía en secreto todos los días

Los días en la casa de Gran Hermano se hicieron difíciles para los tres finalistas, ya que ellos ingresaron el primer día y no volvieron a salir. Desde entonces, y hasta el último día, la producción le mandó un contenido secreto a Julieta Poggio a diario y las redes sociales estallaron.

“¿Les cuento algo? Algo que me quiero morir. Me tomé cinco meses la pastilla anticonceptiva acá. Todas las noches, la producción me la mandaba por el box de intercambio porque no la quería cambiar”, contó la exparticipante y evidenció a la producción, ya que es una pastilla para tomar todos los días en un mismo horario.