Georgina Rodríguez mostró su microbikini negra ideal del verano con una foto saliendo del yate de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez publicó una foto saliendo del mar vistiendo una microbikini negra . La modelo se mostró nuevamente navegando en su yate por el mar de la isla italiana y subió a su cuenta de Instagram dos fotos subiendo por las escaleras desde el agua. La influencer se fue de vacaciones con su esposo, Cristiano Ronaldo, y sus hijos y actualiza en su perfil de esta red social el día a día de sus actividades y sus looks.

Con 50 millones de seguidores, la influencer es una de las personalidades más importantes a la hora de marcar tendencia con sus looks y así lo expresa en su cuenta de Instagram, donde comparte imágenes de sus prendas y de los productos y marcas con las que trabaja. El posteo en el que se la vio saliendo del agua como una "sirena", como ella misma puso en el texto de la publicación, alcanzó casi los 4 millones de "me gusta" y los 10 mil comentarios, en donde elogiaron su look y el destino que eligió para vacacionar.

