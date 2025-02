Ganó Gran Hermano, casi va a juicio con Susana Giménez y hoy es millonario: cómo es la vida de Bam Bam Morais

Entre ellas estaban algunas que lograron asentarse en los medios hasta el día de hoy. Tal es el caso de Andrea Rincón, una de las jugadoras más destacadas, que luego hizo un largo recorrido en el teatro, la tele, ganó un Martín Fierro por uno de sus personajes y hace pocos días se convirtió en la conductora del esperado regreso de TVR.

También participaron en esa edición Floppy Tesouro, que dijo presente en varios Bailando y Cantando por un Sueño, y Sebastián Graviotto, sobrino de Silvia y Guido Suller, quien formó una familia con Juana Repetto.

Pero además GH 5 nos permitió conocer a Esteban 'Bam Bam' Morais, un santafesino que trabajaba en una empresa de medicina prepaga y que se convirtió en el gran ganador del reality, regalando durante su paso por la casa grandes momentos por su personalidad extrovertida, un recordado romance con una de sus compañeras y varios bailes sexys en las fiestas nocturnas.

Bam Bam se coronó como el campeón de la edición, ganó 150.000 pesos, un auto nuevo y la llave para entrar al mundo del entretenimiento. "Fue el impulso que necesitaba para darme a conocer y aprovechar las oportunidades", aseguraba por aquellos días. Meses después de su salida del reality de Telefe se pasó de canal y participó del Patinando por un Sueño, el certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Durante los próximos años el joven desfiló, hizo presencia en boliches y participó en obras de teatro con Rodolfo Ranni, Nazarena Vélez y Emilio Disi, entre otros. Pero también fue noticia por sus noviazgos mediáticos, como el que protagonizó junto a la modelo Melina Pitra, a la vedette Vanesa Carbone o el más resonante junto a la bailarina Flor Marcasoli, ex de Federico Bal. En todos los casos, las idas y vueltas con sus intereses románticos fueron detalladas en el living de Intrusos.

En el 2012, la fama de Bam Bam trascendió los límites geográficos y fue convocado para participar del reality chileno Pareja Perfecta, del que también fueron parte el actor Fernando Carillo, ex de Catherine Fulop, y Eugenia Lemos, ganadora del Soñando por Bailar. Durante su corta estadía en el programa conoció a la modelo y conductora local Pamela Díaz, con quien vivió un intenso y breve romance.

Luego de abandonar el certamen, recibió ofertas para trabajar en varios canales de TV y tuvo un gran momento de popularidad que tuvo su pico cuando realizó una confesión impensada: el modelo admitió haber tenido un romance con la diva de los teléfonos, Susana Giménez.

Bam Bam, Susana y la Justicia

“Yo estaba en el programa Sin Codificar, había una persona detrás de cámara que me dijo: ‘La señora te quiere conocer’. Después me llamaron a casa por teléfono, yo no hablé con ella. Cuando acepté, me pasaron a buscar en tres autos y me llevaron a la casa de ella. Tomamos un vinito y... es una genia. Fueron tres veces, dos veces me quedé a dormir y una me fui”, relató Morais asegurando haber tenido encuentros con la conductora.

La historia fue repetida en otras entrevistas por el exhermanito despertando la furia de Susana que se encargó de desmentirlo e incluso tomó una decisión drástica: “No conozco a nadie que se llame Bam Bam. Ya están iniciadas las acciones legales”.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, el actor redobló la apuesta: “Es difícil para Susana decir ‘Me comí a Bam Bam’. Recibí un montón de amenazas y en su momento una carta documento, pero yo si necesito mostrar pruebas lo haré aunque no es la idea. Yo tengo como demostrarlo, no fue raro ni oculto, la pasamos bárbaro. Es una genia, la pasé bien y no pedí nada a cambio. Susi, si te me seguís haciendo la desconocida voy a mostrar cosas”.

“Yo nunca hago estas cosas. Pero un día lo vi en un programa de Fantino, se dio vuelta y, después de hablar de mí una hora, dijo que no lo desmintiese porque tenía pruebas. En ese mismo momento, agarré el teléfono y llamé a Novak, mi abogado. Mirá que han dicho cosas de mí, pero eso no me gustó… Yo me aguanto todo, pero que miren a cámara diciendo que no lo desmienta por las pruebas, no, no, no…”, contestó la conductora.

Los intercambios mediáticos tuvieron su desenlace ante el Juzgado, donde Morais no pudo demostrar nada y debió retractarse para así evitar ir a juicio. “No quiero plata, quiero que pida disculpas. ¿Qué le voy a sacar si no tiene un peso?”, sostuvo la rubia luego de conocerse el fallo a su favor.

Su alejamiento del ojo público

Tras la polémica con Susana Giménez, el mediático decidió tomar distancia de la exposición y exploró nuevos rubros como productor. "Empecé con el tema de producir cuando estaba en Chile. Allá hice todo, cine, teatro y televisión... Cuando me volví al país armé una productora y apunté a mi otra pasión", contaba en 2013 sobre su incursión en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA).

"Tengo amigos que practican y yo lo hice, pero nada serio. Fui a varios eventos y me llamó la atención lo que se generaba en los seguidores. Entonces pensé armar esto con una gran producción", explicaba sobre su nuevo emprendimiento, por el cual viajó varias veces a Las Vegas para observar de cerca las veladas de UFC.

Fue así que el modelo comenzó a convertirse en empresario y probar, con éxito, en diversos rubros: abrió dos exclusivos restaurantes en la localidad bonaerense de Pilar, a los que luego se sumaron un innovador centro de estética de vehículos y posteriormente inauguró un complejo de departamentos en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz, apuntando al turismo de temporada.

Pero además de los negocios, también tuvo éxito en el ámbito sentimental. Se enamoró de la bailarina y profesora de danza Melisa Martín y consolidaron su pareja con la llegada de Martina, su primera hija. A través de las redes sociales, Bam Bam comparte detalles de su vida actual: actividades, entrenamiento y una especial debilidad por la nena nacida en mayo de 2023.