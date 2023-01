Fraude en Gran Hermano 2022: un participante engañó a todos descaradamente.

“Yo no les pido que sean los mejores amigos. De hecho, los amigos uno los tiene en la vida, no en la televisión”, expresó Santiago Del Moro, quien ingresó para poner paños fríos a la situación. Pero no funcionó porque la pelea se agravó.

https://twitter.com/nom0leste/status/1619840608109211648 Ariel poniéndose te/café en los ojos para fingir que llorópic.twitter.com/9hd4TjRzUS — feli (@nom0leste) January 29, 2023

Los jugadores escucharon atentamente y el conductor agregó: “Si se hacen amigos, mucho mejor, y seguro que de este programa salgan grandes amistades. Nadie les exige que sean amigos, pero sí que puedan convivir”.

Pero horas antes de esa intervención de Del Moro, Ariel se sentó en la mesa a tomar un té o un café, no se llega a apreciar. Pero agarró el agua de la taza y se la pasó por los ojos para luego mirar fijamente con cara de tristeza al público para fingir llanto. ¿Intentó engañar a todos?