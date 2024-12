Flor de la V se despidió de Intrusos: "Viva la diferencia, los putos, las travas y Perón"

Durante su extenso discurso de despedida de Intrusos, Flor de la V comenzó por señalar: " La gente va perdiendo el trabajo y somos testigos porque es algo que viene le viene sucediendo a muchos trabajadores, y muchos están en silencio están ante esta situación . Yo lloro porque no saben el placer que era trabajar acá ". Con estas palabras, se mostró dolida por su salida y apuntó contra la prensa que no habla sobre la actualidad.

Luego hizo referencia a que su ida del programa podría ser para silenciarla: "Yo yo la verdad que no sé qué creer, no creo que mi que mi voz o mi pensamiento tenga tanto tanto poder, yo soy una persona insignificante. Simplemente soy una una ciudadana, soy una una persona que me hice desde abajo". Todo esto hizo que su despedida se haga viral en redes sociales.

pallares lusicch.jpg Adrián Pallares y Rodrigo Lussich regresarán a Intrusos en lugar de Flor de la V. Redes sociales

"El viernes me mandaron una carta documento del canal diciendo el compromiso que tienen de querer seguir trabajando conmigo. La verdad que me tengo que juntar, todavía no sé qué va a ser eh mi futuro", aclaró con respecto a su continuidad en América TV. Así, es probable que Flor de la V continúe con otro ciclo en 2025.

Con respecto a los motivos de su salida, la conductora reveló: "Yo simplemente hoy me despido porque tengo que cuidar mi salud por orden médica porque estoy atravesando un postoperatorio y yo no no quería contarlo porque es algo que pertenece a mi intimidad, no es nada grave". Esto fue toda una sorpresa, ya que se desconocía una intervención reciente en su cuerpo.

Para finalizar, Flor de la V expresó la parte más llamativa de su despedida: "Quiero decirle a todo el público gracias de todo corazón. Yo creo en una Argentina más justa, más diversa, más inclusiva. Siempre voy a estar del lado de los pobres, de los maestros, de los estudiantes y de los jubilados porque creo en un país libre de verdad. Por eso, viva la diferencia, vivan los putos, vivan las travas y viva Perón".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1866182240142864677&partner=&hide_thread=false Flor de la V se despide de #Intrusos



Intrusos cambia sorpresivamente de conductores: por qué

Intrusos cumplirá 25 años en 2025 y desde el canal quieren que el ciclo recupere la mística de emblema que supo tener durante los primeros años. Y es por eso que se convocaron a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para que regresen a la conducción, luego de estar al frente de Socios del espectáculo en El Trece, dejando a un lado a Flor de la V, quien se hizo cargo del programa durante el último tiempo.