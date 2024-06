ESPN despidió a un histórico periodista tras 25 años en televisión: "El canal cambió mucho..."

En diálogo con el programa radial Todo Pasa, Quique Wolff fue consultado por Matías Martin si terminaba su ciclo en el medio de Disney y reveló: " En ESPN sí, no mi ciclo de trabajo . 25 años, era un montón . Simplemente fútbol tiene más de 30 años. Decisiones que se toman, no la tomé yo ". Con estas palabras, confirmó que continuará ejerciendo su papel como periodista deportivo y que no quería irse del canal.

Y eso no fue lo único, sino que fue muy duro a la hora de referirse a todas las modificaciones que tuvo la señal deportiva en el último tiempo. "Ya está, pasé una época maravillosa yo en ESPN, me encantó todo lo que me tocó hacer. Las cosas después han cambiado, ha cambiado bastante el canal y llegó esto. Si no estoy yo, no va más Simplemente fútbol", concluyó el exfutbolista de Racing, River y Real Madrid.

Embed Tras la despedida de Simplemente Fútbol de ESPN, también se cierra la etapa de Quique Wolff en el canal tras 26 años.



Sin lugar a dudas, se despide uno de los emblemas de la historia de ESPN en Latinoamérica. Muchos éxitos para lo que venga, @wolffquique.



@todopasa1043

Vinculado al programa Simplemente fútbol, su salida del aire fue lo primero que se conoció en el público, generando mucha bronca por la finalización de un ciclo de más de 30 años en televisión. Lo único que resta saber es qué ocurrirá con Pedro Wolff, hijo de Quique y periodista de ESPN durante los últimos años.

ESPN levantó un histórico programa tras más de 30 años al aire: qué pasó

El ciclo Simplemente fútbol tuvo su último programa el jueves 30 de mayo a las 21 por ESPN 3, ya que The Walt Disney Company Latin America decidió levantarlo luego de más de 30 años al aire.