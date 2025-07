Condenan a Carlo Ancelotti, actual DT de Brasil, a un año de prisión por fraude fiscal en España

El exentrenador de Real Madrid y actual técnico de la selección brasileña no irá a la cárcel, pero deberá pagar una multa de €386.362. Se trata de un delito cometido en 2014.

Carlo Ancelotti no irá a la cárcel.

El tribunal lo absolvió de cargos similares relacionados con el ejercicio fiscal de 2015 por falta de pruebas sobre su residencia en España durante ese período.

A pesar de la condena, las leyes españolas establecen que el cumplimiento en prisión no es obligatorio en los casos de penas inferiores a dos años por delitos no violentos y sin antecedentes penales, por lo que se descuenta que Ancelotti no irá a la cárcel.

Durante el juicio, que se llevó a cabo en abril, el DT declaró que actuó bajo el asesoramiento legal del Real Madrid y de sus consultores fiscales, y negó haber tenido intenciones de defraudar al fisco español.

Ancelotti dirigió a Real Madrid en dos etapas: la primera entre junio de 2013 y mayo de 2015, y la segunda desde junio de 2021 hasta mayo de 2025.