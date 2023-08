Escándalo en el teatro: un actor famoso abandonó una reconocida obra

El reconocido actor de teatro Miguel Ángel Cherutti decidió renunciar a su papel en la famosa obra de teatro “Tango y Burlesque” por un motivo en particular y se generó un escándalo. Sin embargo, en redes sociales recibió banca por haberlo hecho.

Cherutti

"Al hombre le debían tres funciones y por WhatsApp dijo 'yo no sigo, el sábado ya no hago la función' Él estaba junto a Mónica en ‘Tango y Burlesque, La Revista’, y por diferencias con la producción ya no está más", explicaron en Crónica.

Ante este rumor, salió a hablar el protagonista: “No estoy en Buenos Aires y te agradezco que me escribas. Sí, no estoy más en la obra. Por el momento no voy a hacer ningún comentario, por eso te respondo y sabés del cariño que tengo hacia vos. Abrazo".

Quien reemplazará a Miguel Ángel Cherutti en la obra teatral

A pesar de que generara impacto la salida, llamaron a otro experimentado actor. "El reemplazo ya está y es Carna. Empezó anoche las funciones. Esto lo descubrimos porque Laurita y mi cuñado fueron a ver el espectáculo, y nos sorprendió a todos”.