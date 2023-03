Escándalo en el debate de Gran Hermano 2022: Santiago Del Moro cruzó a Thiago en vivo

Tras la salida de Romina Uhrig de Gran Hermano, la participante se presentó al debate y se enfrentó a sus excompañeros. Thiago Medina fue uno de los pocos que decidió no cuestionarla y reconocer el trabajo que había hecho en la casa. Sin embargo, un comentario no le gustó a Santiago Del Moro y lo cruzó en vivo.

La exdiputada habló sobre su relación con Alfa y al quiebre que tuvieron. Contó que eran muy pegados, pero que en un momento “ya no lo podía escuchar”. Fue entonces cuando se escuchó murmurar al oriundo de González Catán y automáticamente el conductor intervino para pararlo.

https://twitter.com/OutContext98/status/1638358544721272832 ''Para un rato que a Thiago le importa un carajo parece'' jajajjaja justo Del Moro va a decir eso que es el que mas interrumpe... En todo caso caga a pedos al sonidista boludo que tiene abierto el micrófono#gh #gh22 #gh23 #gh2022 #gh2023 #granhermano pic.twitter.com/ftzzqqHnqi — MARCOS al 9009 (@OutContext98) March 22, 2023

“A ver un minuto que está Thiago, no le importa un carajo lo que estamos hablando me parece”, expuso Del Moro. Fue entonces que el exparticipante se puso incómodo porque no sabía que se estaba escuchando y le pidió disculpas. Sin embargo, decidieron dejarlo pasar.

En otra de las intervenciones, aprovechó a agradecerle a Romina todo lo que había hecho por ellos. Consideró que era la única que cocinaba, limpiaba y los cuidaba a los hermanitos, incluso cuando eran muchos aún.

Gran Hermano 2022: Romina Uhrig aclaró los rumores sobre las propiedades que le adjudicaron

La última eliminada de Gran Hermano 2022 fue Romina Uhrig y este martes pasó por el debate donde se expresó respecto a las acusaciones que recibió de sus excompañeros y de los panelistas del ciclo, además de todos los rumores que circularon en redes sociales y distintos programas de televisión.

"No tengo propiedades sino no me hubiese expuesto a un programa de televisión sabiendo que podían decirse mil cosas de mí, ni exponerme a esto de esta manera", explicó Romina.

Uhrig, agregó: "Obviamente no tengo casa, lo único que tenía era un terreno que se lo firmé a Walter (Festa, su exesposo). No tengo propiedades".