Escándalo en el corte de Gran Hermano: le sacaron la peluca a una figura del programa.

El furor por conocer al ganador de Gran Hermano, el cual terminó siendo Marcos Ginocchio , tocó grandes niveles. Sin embargo, los analistas del programa no perdieron tiempo y generaron un escándalo en el corte. Una panelista le sacó la peluca a otra figura y las redes estallaron.

Finalmente concluyó el programa más visto de la televisión argentina. El tercer puesto se lo quedó Julieta, el segundo Nacho y el vencedor fue el salteño. Con más de 30 puntos de rating, se mantuvo en lo más alto. Pero hubo una parte que las cámaras no mostraron: el fuerte escándalo entre Laura Ubfal y Marisa Brel.

Gran Hermano Socios Ubfal Redes sociales

Esta información fue brindada por Socios del Espectáculo, quienes aseguraron que no solo hubo gritos, sino también intentaron enfrentarse a las manos. “Dicen que Marisa le arrancó una peluca”, explica la captura que mostró el programa de eltrece.

“Laura se fue a radicar la denuncia”, agrega la captura de la cuenta @moskigna. Esta pelea fue vista por diferentes testigos en el canal, pero aún no hay video que lo compruebe. Ante esto, algunos usuarios aclaran que solo se trata de un fake de redes sociales.

Gran Hermano 2022: explotó el secreto que Marcos ocultó dentro de la casa

Desde su ingreso al reality, el campeón de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, mantuvo un perfil bajo y pocas veces habló sobres sus relaciones sentimentales. Pero al salir de la casa, apareció una persona que lo apoyó desde el principio: su novia. Esto indica que guardó en privado su vínculo por una emocionante razón.

Julieta Gran Hermano novia Marcos Redes sociales

Fue entonces que, luego de confirmarse que Marcos se consagró, salió de la casa y se encontró con sus familiares, la periodista Marisa Brel se encontró con Juleita Illescas, la novia real del Primo y explicó qué había pasado que no lo blanqueó al público.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo. Me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Y lo amé más. Son hermosos los dos. Estaban en familia”, contó en Twitter.