El Spider-Man de Tobey Maguire sigue vigente en el mundo Marvel: cómo continúa la trilogía

El Spider-Man de Tobey Maguire mantuvo relevancia gracias al impacto de la trilogía dirigida por Sam Raimi y su incorporación al multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Aunque los planes originales para una cuarta película dirigida por Raimi fueron cancelados debido a desacuerdos creativos y presión por cumplir plazos, Maguire regresó como Peter Parker en Spider-Man: No Way Home (2021).

El éxito de No Way Home abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre posibles proyectos futuros. Algunos rumores sugieren que Marvel podría explorar más historias con este Spider-Man, aunque no se confirmaron producciones concretas. Este enfoque en el multiverso permitió mantener la relevancia de Maguire, mostrando cómo su interpretación sigue siendo icónica y significativa para los fans antiguos y nuevos.