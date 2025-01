El letal comentario de Pampita sobre el escándalo entre China Suárez y Wanda Nara: "No lo podés evitar..."

Semanas atrás, la modelo quedó envuelta en una polémica luego de que la conductora de Bake Off Famosos publicara viejos chats con la ex Casi Ángeles donde esta asegurara que en la pelea del motor home Pampita la quiso ahorcar . " Jamás la voy a perdonar . Hasta que no diga públicamente que mintió . A mí me ahorcó . Me quería matar ", escribió Suárez.

Por eso, la cronista de Mañanísima abordó a Ardohain para conocer qué opinaba sobre el reciente romance. “No se puede dar consejos porque es tan personal lo que uno siente por dentro que cada uno lo vive de su manera y escribe su historia a su manera”, comentó.

Acto seguido, recordó su pasado con la China y sostuvo: “Alguna vez reaccioné de una manera más apasionada y en otras ya pude mantenerme más en cordura”.

“El fuego que tenés adentro te hace hacer cosas, no lo podés evitar”, expresó respecto a la noticia del noviazgo de la flamante pareja. “Entiendo las situaciones de pasión, de desborde, de pasión, de dolor. Las entiendo todas porque a lo largo de la vida he pasado por todas”, concluyó, en un intento de apaciguar las aguas.

Embed

Una exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi reveló un profundo secreto de la pareja

La escandalosa separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos: una exempleada de la pareja decidió compartir detalles sensibles sobre su experiencia laboral con ellos.

Analía Alvarado, quien trabajó con la empresaria y el futbolista cuando residían en Italia, difundió audios comprometedores en los que acusa a la pareja de no haberle pagado.. En sus declaraciones, Alvarado describió su experiencia como negativa, mencionando que le adeudan varios meses de salario y que, pese a sus intentos de comunicarse, no ha recibido respuesta.

“Se pelean por las herencias y no tienen para pagarme. No debe ser nada bueno si viene de Wanda y Mauro, quilombo seguro. Lo único que te cuento es que a mí no me pagaron nada de lo que me deben, se pelean por las herencias y no tienen para pagarme lo que me deben a mí, eso es lo más triste, la verdad que es una vergüenza”, afirmó Alvarado en el audio transmitido en el programa conducido por Ángel de Brito.