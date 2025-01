Una exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi reveló un profundo secreto de la pareja

“Se pelean por las herencias y no tienen para pagarme. No debe ser nada bueno si viene de Wanda y Mauro, quilombo seguro. Lo único que te cuento es que a mí no me pagaron nada de lo que me deben, se pelean por las herencias y no tienen para pagarme lo que me deben a mí, eso es lo más triste, la verdad que es una vergüenza”, afirmó Alvarado en el audio transmitido en el programa conducido por Ángel de Brito.

La exempleada también destacó que no es la primera vez que se denuncian maltratos por parte de la conductora y del jugador del Galatasaray. En su testimonio, agregó: “Ella no tiene vergüenza por nada ni por nadie, ni de su persona tiene vergüenza. Ella pasó Año Nuevo acá también (Punta del Este), estuvo cerquita y no nos vimos. Por suerte no nos cruzamos, porque el día que me los cruce les voy a decir de todo, que me paguen lo que me deben primero”.

Benjamín Vicuña llamó a Wanda Nara tras el blanqueo del noviazgo de China Suárez y Mauro Icardi: qué le dijo

Habían pasado unas pocas horas desde que Mauro Icardi publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a Eugenia 'China' Suárez con las que confirmaba el romance, cuando Benjamín Vicuña llamó por teléfono a Wanda Nara.

Así lo revelaron este viernes en Intrusos, donde el periodista Guido Záffora brindó detalles del intercambio entre el chileno y la empresaria que despertó la sorpresa de todos: “Me dicen que a las 6 de la tarde, Benjamín Vicuña llama a Wanda Nara y acá se arma el escándalo".

En su relato, reveló un detalle importante: "A mi me dicen que Vicuña hoy está más del lado de Wanda que de la China, la madre de sus hijos Magnolia y Amancio”. En ese momento, mencionó la pelea que la expareja protagonizó días atrás en un aeropuerto. "Vicuña se alteró tanto que la empezó a increpar a la China y eso no gustó nada al entorno de la China", agregó.

En la comunicación, que dicen duró cerca de media hora, el actor "se puso en un lugar como consolándola a Wanda, diciéndole 'Eugenia es así'".