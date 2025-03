Tremendas declaraciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: "Me da vergüenza..."

En el programa LAM, en América, con la conducción de Ángel de Brito, la conductora respondió las picantes preguntas sobre la infidelidad de ella con los deportistas Keita Baldé, Federico Fazio, y el cantante L-Gantede en su matrimonio: ""La situación de Fazio fue denunciada. No lo conozco, no lo vi en mi vida. No le quiero faltar el respeto porque por ahí es un gran jugador".

Embed WANDA NARA sobre su relación con Mauro Icardi



"Me acompañaba a Bake Off porque no tenía amigos"

"Intentamos por tres años recuperar la pareja"

"El día que Mauro me necesite, me va a llamar y yo voy a estar"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/wzGeTwWfPM — América TV (@AmericaTV) March 29, 2025

"Sobre Keita, lo reconocí yo también. Fue mucho después del engaño de él y ya separados, viviendo en dos situaciones diferentes. Después de haber sufrido una situación tan dramática para toda mi familia que nunca más se pudo recomponer. Wanda no puede perdonar, soy una mina que lo da todo. Las relaciones fueron posteriores a lo de la China", sentenció.

"Te puedo dar hasta mi alma, te doy todo, dejo mi vida por una relación. Intentamos remontar esta relación durante 3 años. Cuando volvió lesionado, me dijo que se iba a quedar 1 año en Argentina.", aseguró.

La empresaria recordó que él estaba solo y fue ella quien lo invitó a presenciar la grabación de Bake Off Famosos, el concurso de pastelería de Telefe. "No tiene amigos, su familia no lo visita", apuntó.

Explicó que las relaciones que tuvo con otros hombres fue después de terminar con el delantero: "Que se queden tranquilos que yo o me hubiera acostado con nadie si perdía un centavo", ironizó.