El duro descargo del padre biológico de L-Gante sobre la relación con su hijo

El padre biológico de L-Gante, Miguel Ángel Prosi , se refirió al nulo trato que tiene con su hijo: "A partir de sus 5 años, no lo vi más . La última vez que nos comunicamos fue el 2 de julio por WhatsApp por mi cumpleaños. Me mandó un saludo y me dijo que ya nos íbamos a ver pero después nada más. Con la madre (Claudia) sí tengo un vínculo más cercano".

Padre de L-Gante Miguel Ángel Prosi es el padre biológico de L-Gante.

En las oportunidades en las que el cantante habló de su padre, expresó que "está en Entre Ríos" y que "se fue de la nada". Incluso, hace un tiempo en diálogo con El Trece, manifestó: "No tuve padre y todo me llevó a no decepcionar a mi madre", haciendo referencia a Claudia.

Esas palabras, luego de varios meses, despertaron la respuesta de Prosi: "Escuché lo que dijo mi hijo sobre mí. Me dieron ganas de hablar. Habló de mí con desprecio y eso me enojó. Me di cuenta de que la madre me estaba falseando. No la llamé más y ella tampoco. Me sentí dolido, más que ofendido".

Estas duras palabras del progenitor del artista fueron en medio de los rumores que marcan que L-Gante está en pareja con Wanda Nara y días después en los que salió una canción del nacido en General Rodríguez llamada El Último Romántico, en la que también aparece la modelo.

Qué dijo L-Gante sobre su padre

En Podemos Hablar, el cantante afirmó que "siempre estuve con mi mamá, solamente. Mi papá no me da cabida desde chico. Se fue de la nada. Si quiero, lo podría contactar pero ya está. Capaz que un día si estoy libre voy a visitarlo pero ya estoy hecho. De él no aprendí nada".