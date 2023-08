El dramático momento de un exparticipante de Gran Hermano: "La estoy pasando mal"

“La estoy pasando bastante mal, con Juli tenemos re buena onda, tenemos una relación re linda. Pero la estoy pasando como el orto con esto del Bailando, viste que soy celoso y todo es una cagada”, explicó de cara al inicio del programa que se estrenará en los últimos días de agosto.

Maxi y Juliana Gran Hermano Redes sociales

En Fuera de Joda le contó a sus propios compañeros como se siente: “Para colmo todo el mundo se encarga de mandarme cosas que tienen que ver con eso”. Ante esto, la Tora intentó calmarlo: “Pero amigo, es justamente eso a lo que no le tenés que dar bola”.

Nacho le dijo que ahora se están conociendo fuera de la casa y Maxi le dio la razón: “Nos conocemos, pero nos damos nuestros espacios, libertades, nos vemos cuando tenemos muchas ganas de vernos, nos acompañamos, estamos a la par del otro”.

Un exparticipante de Gran Hermano fue víctima de un violento robo

Un ex Gran Hermano fue víctima de un violento robo y contó cómo fue el trágico momento que atravesó al darse cuenta que habían roto su auto, el cual había ganado durante el reality.

Maxi ganó el desafío del auto en Gran Hermano Captura Telefe

Se trata del cordobés Maxi Guidici, que difundió un video en Instagram detallando la difícil situación. "Voy a decir que estamos en esos momentos en que la vida te da la espalda, te mete un par de bifes y te sigue golpeando", comenzó su relato sobre el hecho.

Al final de su video, habló sobre el hecho de inseguridad que le tocó vivir. "Me chorearon, me rompieron el vidrio del auto, me afanaron la pantalla. Me di con una imagen tan tétrica que la verdad estuvo dura de pasar", sostuvo el cordobés muy apenado.